Giussano, un’auto danneggia la statua di Stefano Borgonovo e poi fa perdere le sue tracce

La statua in memoria di Stefano Borgonovo, ex calciatore scomparso nel 2013 a causa della Sla, situata davanti al centro sportivo Stefano Borgonovo a Giussano, è stata danneggiata qualche giorno fa da un’automobile. L’opera, realizzata per onorare la figura di Borgonovo davanti al palazzetto intitolato in sua memoria, ha subito danni alla scritta commemorativa. La segnalazione del danno è arrivata direttamente da Chantal Borgonovo, vedova dell’ex calciatore, la quale ha immediatamente notato lo stato di degrado della statua. «Mercoledì 9 ottobre sono passata dal centro sportivo. C’era l’erba alta e ho notato che la scritta della statua era stata danneggiata. Ho chiesto al Comune e ai vigili, ma nessuno sapeva nulla. Potrebbe essere stata un’auto o un furgone che ha preso male la rotonda. L’importante è che la statua venga rimessa a posto al più presto. Chiedo anche che l’aiuola venga mantenuta in ordine, dato che l’erba è spesso alta», ha dichiarato Chantal, esprimendo il suo desiderio di vedere il monumento mantenuto con la dignità che merita.

Danneggiamento: l’impegno degli uffici comunali per un ripristino rapido

La traccia che ha lasciato la ruota che ha danneggiato la statua

Il comune di Giussano ha risposto con prontezza alla segnalazione, assicurando che l’ufficio tecnico si è attivato per gestire la situazione. Dopo un sopralluogo, è stato confermato che i danni sono stati causati da un veicolo che, invadendo la rotonda, ha urtato la base della statua, compromettendo la scritta. «È stato fatto un sopralluogo e si è verificato che una ruota di macchina ha invaso la rotonda, causando il danno alla scritta della statua. Sono stati informati i carabinieri che hanno effettuato le rilevazioni del caso. Il Comune ha già dato l’incarico a un’impresa per effettuare i lavori di ripristino entro pochi giorni», ha spiegato un portavoce comunale. L’incidente è avvenuto probabilmente nella notte tra martedì 8 ottobre e mercoledì 9 ottobre e ha lasciato visibili segni di pneumatici sull’aiuola circostante.