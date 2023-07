Giussano il giorno dopo il nubifragio: «Grazie ai volontari»

Migliora lentamente la situazione a Giussano, allagata dopo il forte temporale delle prime ore di martedì 4 luglio. Migliora e per fortuna senza nuove conseguenze dalla pertubazione della sera di martedì, che ha creato disagi a Milano, nel Lecchese e costretto anche a chiudere l’aeroporto di Malpensa.

Giussano il giorno dopo il nubifragio: il ringraziamento del sindaco Citterio

“La situazione sta lentamente ritornando alla normalità – ha detto il sindaco Marco Citterio – già da questa mattina, gli uffici comunali sono aperti al pubblico e stanno erogando agli utenti i servizi già ripristinati. Resta, indelebile, sulle pareti interne del Municipio, il livello di acqua raggiunto a seguito dell’allagamento che supera il metro di altezza. Ancor più grave la situazione al Comando di Polizia Locale dove gli agenti stanno operando ininterrottamente per garantire funzionalità. Solo grazie al lavoro dei tanti volontari di Protezione Civile accorsi da ogni parte della Brianza, unitamente a quello dei tecnici comunali e dei tecnici specializzati, è stato possibile contenere i danni e poter essere già da oggi nuovamente operativi”.

Giussano il giorno dopo il nubifragio: al lavoro i volontari di Protezione civile, i tecnici di Gelsia, Brianzacque e i vigili del fuoco

I volontari di Protezione Civile di Giussano sono stati affiancati fino a tarda sera di martedì da quelli dei gruppi di Monza, Verano Brianza, Carate Brianza, Macherio, Veduggio e Vimercate.

Giussano maltempo 4 luglio 2023 Protezione civile al lavoro

Per le operazioni di svuotamento dall’acqua di cantine, box e locali sotterranei sono state utilizzate tutte le motopompe disponibili: le più potenti sono state concentrate in Municipio.

A fianco del Comune anche Gelsia Ambiente, intervenuta nel parcheggio di via Porta, in via Milano e nelle aree più duramente colpite con un intervento di pulizia straordinaria di strade e marciapiedi. Con i tecnici di BrianzAcque e i Vigili del fuoco, in viale Monza sono state messe in sicurezza alcune porzioni di asfalto danneggiate dalla pressione dell’acqua.

Il costante contatto con i dirigenti scolastici degli Istituto Comprensivi “Don Rinaldo Beretta” e “Gabrio Piola” ha permesso di monitorare la situazione all’interno delle scuole del territorio dove si sta ripristinando la piena funzionalità anche delle palestre.

Giussano il giorno dopo il nubifragio: come smaltire arredi danneggiati

“Per i cittadini che avessero la necessità di fruire della Piattaforma ecologica per smaltire arredi danneggiati a seguito del nubifragio, è possibile recarsi in Municipio per ricevere autorizzazione scritta e le informazioni sulle modalità con cui accedere al servizio”, spiega una nota del Comune.