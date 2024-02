Giussano, finisce con l’auto contro un muro: da accertamenti risulta che deve andare in carcere

A Giussano un incidente stradale accaduto alle 5 del mattino, nel fine settimana, con un’auto finita contro un muro di una abitazione, ha portato all’arresto del conducente, un 37enne albanese, risultato destinatario di un ordine di carcerazione: deve scontare 1 anno e 5 mesi di reclusione per una estorsione commessa nel 2012 ed è stato associato presso la Casa circondariale di Monza.

I militari, dopo il sinistro, accertato che un uomo era stato soccorso dai sanitari del 118, una volta dimesso dall’ospedale è stato condotto in caserma dove è emerso che, “con generalità diverse da quelle fornite”, era destinatario provvedimento.

Giussano, oltre all’ordine di carcerazione anche due denunce per il 37enne

Il 37enne è stato anche denunciato per aver violato l’espulsione di cui era stato destinatario a novembre 2015 del con divieto di fare rientro in Italia per il periodo di 10 anni. Sottoposto a perquisizione personale, trovato in possesso di un coltello, è stato anche denunciato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.