Un impianto da 460 posti con una sala polifunzionale e un palco fisso. Il Comune di Giussano ha pubblicato la gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo Spazio di via Massimo D’Azeglio. Il termine per la presentazione delle offerte è per le 9 di lunedì 29 gennaio.

Giussano: c’è la gara per la nuova sala polifunzionale di via D’Azeglio, «un passo decisivo»

«La pubblicazione della gara rappresenta un passo decisivo nell’ottica di dotare la nostra città di una struttura che possa ospitare manifestazioni ricreative, socio-culturali e che sia un polo aggregatore del nostro territorio – spiega il sindaco Marco Citterio – Con questa progettualità guardiamo al futuro per realizzare uno spazio che sia al servizio delle associazioni e che permetta di dare ancor più valore alle molteplici iniziative ospitate nella nostra città».

Giussano Sala polifunzionale

Giussano: c’è la gara per la nuova sala polifunzionale di via D’Azeglio, «visione moderna»

La pubblicazione della gara fa seguito all’approvazione e alla validazione del progetto che già aveva ricevuto il via libera da parte della Giunta. Lo Spazio è stato pensato per poter ospitare più eventi contemporaneamente, con sviluppo anche della parte esterna.

«Lo spazio polivalente nasce con una visione moderna, con la prospettiva di essere un luogo di incontro, di dialogo, di divertimento, di svago e di riflessione – aggiunge Giacomo Crippa, assessore con delega ai Lavori Pubblici e Patrimonio – Vogliamo una struttura che dialoghi col territorio circostante e sia ricettiva della trasversalità di proposte artistiche, culturali, ricreative e sociali che una città come Giussano può accogliere e valorizzare. La struttura sarà “NZEB”, ovvero con elevata efficienza energetica, e doterà la Città di un edificio “strategico”, funzionale anche a finalità di protezione civile».