Giussano: appello per identificare una anziana trovata alla chiesa di Paina e deceduta al San Gerardo

L’appello arriva dalle istituzioni: a Giussano si cercano informazioni utili per identificare un’anziana trovata nella mattina di giovedì 14 marzo senza documenti davanti alla chiesa di Paina in via IV Novembre. Ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza, è deceduta nella notte

Giussano: appello per identificare una anziana trovata davanti alla chiesa di Paina, circa 80 anni con un maglione rosso

È un annuncio “di ricerca familiari“. Aveva circa 80 anni, corporatura magra, alta circa 160 cm, vestita “con un maglione rosso, golfino blu chiaro e pantaloni grigi”.

Giussano: appello per identificare una anziana trovata davanti alla chiesa di Paina, telefonare alla polizia locale

Chiunque abbia informazioni può rivolgersi alla polizia locale di Giussano al numero 0362 3588209.