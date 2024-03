Giussano: trovata la famiglia della donna rinvenuta in gravi condizioni e deceduta all’ospedale San Gerardo

Risolto il giallo sull’identità dell’anziana che giovedì mattina è stata trovata accasciata al suolo a causa di una drammatica caduta che le è costata la vita. La donna, 80 anni, era stata rinvenuta priva di conoscenza in via IV novembre a Paina, davanti alla chiesa, intorno alle 7 di giovedì 14 marzo.

Intervenuti sul posto i carabinieri e gli agenti della polizia locale, oltre a un’ambulanza dell’Avis di Meda che aveva provveduto a trasportare l’anziana all’ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni, priva di documenti al momento del ritrovamento, erano apparse fin da subito gravissime. Tant’è che è deceduta in pronto soccorso.

Immediate erano partite le ricerche dei familiari, anche attraverso un appello via social lanciato dal vicesindaco di Giussano, Adriano Corigliano. Venerdì, in tarda mattina, la famiglia dell’anziana ha riconosciuto il cadavere. La donna abitava in via IV novembre, a Paina. Stando a quanto emerso, la rovinosa caduta le è stata fatale.