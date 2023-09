Giussano, anziano di ribalta con la carrozzina elettrica: soccorso a Birone

Avrebbe urtato il marciapiede con la carrozzina elettrica con la quale si stava spostando, in via Giordano, a Giussano, è si è ribaltato. Fortunatamente sembra non abbia subito gravi conseguenze un 89enne soccorso attorno alle 18 di lunedì 4 settembre.

L’ambulanza intervenuta per prestare soccorso all’anziano rimasto ferito

Giussano, l’uomo portato all’ospedale di Carate

L’incidente è avvenuto di fronte scuole primaie di Birone. I primi a intervenire sono stati due volontari della Croce Bianca di Giussano di passaggio che hanno prestato le prime cure all’anziano in attesa dei colleghi della Croce Bianca di Besana giunti con un’ambulanza. L’uomo è stato immobilizzato e, dopo i primi accertamenti, trasportato in codice verde all’ospedale di Carate Brianza. Presenti anche due pattuglie della polizia locale di Giussano che hanno chiuso al traffico la strada per consentire i soccorsi con conseguenze per il traffico, molto intenso nella zona.