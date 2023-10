Giussano, Ampi festeggia i suoi 30 anni di attività nella pasticceria di Roberto Cosmo

A Giussano i migliori pasticceri italiani in occasione del 30esimo anniversario Ampi (Accademia Maestri Pasticceri Italiani). Saranno ospiti, martedì 10 ottobre, a partire dalle 18.30, della pasticceria Cosmo, capitanata dal maestro pasticcere Ampi Roberto Cosmo. La serata sarà l’evento conclusivo del ventisettesimo Simposio Pubblico di Accademia Maestri Pasticceri Italiani, che si chiuderà in città, dopo una due giorni di festeggiamenti che porterà maestri pasticceri provenienti da tutta Italia alla scoperta delle bellezze di Milano a bordo del “Tram-Dolcezza”. Ad ogni sosta, in tappe strategiche, come il Castello Sforzesco, piazza Cairoli e piazza della Repubblica, gli oltre 50 accademici faranno assaggiare, gratuitamente, in anteprima assoluta la limited edition del dolce del trentennale Ampi, una cake da viaggio in formato monoporzione.

Ampi: circa 90 pasticceri accolti da Cosmo

Dopo una giornata di convegno, con relatori di spicco nazionali e internazionali, presso Fondazione Prada, martedì 10 ottobre i pasticceri saranno poi ospiti della rinomata pasticceria giussanese, in via Catalani 53, per una serata all’insegna del buon cibo e della musica. «Martedì sarà una grande festa. Ci saranno circa 90 pasticceri. Serviremo un apericena e ci sarà anche musica dal vivo», ha riferito il titolare Roberto Cosmo.