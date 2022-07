Giussano, al via un intervento per la riqualificazione dei marciapiedi

Al via il piano 2022 di restyling dei marciapiedi per il quale la giunta Citterio ha già provveduto a stanziare la somma di 125mila euro. I lavori, che prevedono la manutenzione straordinaria del manto d’asfalto per garantire la sicurezza dei pedoni e per superare le barriere architettoniche, sono cominciati a inizio settimana da piazzale Donatori del Sangue e via Caduti di Superga, nei pressi del centro sportivo “Stefano Borgonovo”, dove è prevista l’esecuzione delle opere di rifacimento del cordolo e del camminamento. Sul posto, temporaneamente, sono stati predisposti divieti di sosta per facilitare il lavoro degli operai e dei mezzi in azione. Il piano prevede ulteriori interventi in situazioni particolarmente critiche: una volta completato questo primo lavoro, il cantiere si sposterà poi sul lato destro di via Mascagni compreso fra via La Malfa e via dei Mille e a Robbiano nel tratto fra via Dante e via Monte San Michele.

Giussano: il punto della situazione dell’assessore Crippa

Uno dei marciapiedi oggetto degli interventi

«L’attenzione alla mobilità pedonale in città resta alta: dopo aver da poco completato un doppio importante intervento manutentivo sui marciapiedi di via Furlanelli e via Piave oltre all’intervento più strutturato in via IV Novembre prendono ora il via ulteriori migliorie che interesseranno sia Giussano che le frazioni», ha riferito Giacomo Crippa, assessore con delega ai lavori pubblici. «Individuate le priorità di intervento insieme agli uffici, siamo riusciti a procedere entro i tempi prefissati, prevedendo i lavori nel periodo estivo così da creare minori disagi alla popolazione. I lavori in corso sui marciapiedi che conducono verso il centro sportivo “Stefano Borgonovo” sono un segnale di attenzione verso i residenti, ma anche verso le centinaia di atleti che ogni giorno praticano calcio, atletica e tennis e che troveranno percorsi nuovi con l’inizio della stagione», ha aggiunto. Ma quello sui marciapiedi non è l’unico intervento in corso sulle strade del territorio: in viale Monza, presso la rotonda con via Prealpi e via Viganò, sono state posizionate barriere mobili per la separazione della carreggiata, propedeutiche ad un intervento definitivo che eviterà pericolose manovre di mezzi diretti verso il distributore di carburante.

Giussano: interventi anche sulla segnaletica orizzontale

Sono anche in corso gli interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale: ad essere interessate sono oltre 40 strade dislocate sia nel capoluogo che nelle frazioni. A Giussano, nuova segnaletica in via D’Azeglio, Mascagni, Cimarosa, Rossini, Dei Mille, Cavour, Repubblica, Volta, Borella, Galilei, piazza San Giacomo, Oberdan, Garibaldi, Diaz, piazza Roma, Carroccio, Piola, De Gasperi, Cantore, Rimembranze, Aliprandi e Cairoli.A Paina si interverrà su viale Como, e rotatoria di via Catalani, viale Lario, via Sempione, Verdi, Padova, piazza IV Novembre e Di Vittorio. A Birone, coinvolte dagli interventi le vie Petrarca, Giordano, San Filippo Neri, Bixio, Pisacane, Pola, Puccini, Toscanini, Donizetti, della Gibbina e Prealpi. Infine, a Robbiano interventi in via Kennedy e in viale Monza. Ulteriori lavori saranno eseguiti sulla base di segnalazioni provenienti dalla cittadinanza.