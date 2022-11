Giussano, 47enne in scooter investe una donna sul bordo della strada: entrambi feriti

Ha investito con il suo scooter Suzuki Burgman una 60enne che stava camminando sul bordo della strada, a Giussano. Sia il centauro che la donna sono finiti all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. L’incidente è accaduto mercoledì 16 novembre attorno alle 19.10 in via Alberto da Giussano.

Giussano, investe una donna in via Alberto da Giussano: entrambi in codice giallo all’ospedale di Monza

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione dell’Arma, intervenuti insieme a personale paramedico inviato dal 118, il motociclista, un 47enne residente a Cantù, avrebbe visto all’ultimo momento la donna, residente ad Arosio, che camminava lungo il bordo della strada, poco illuminata, e non è riuscito ad evitarla. Entrambi sono finiti sull’asfalto, rimediando traumi, e sono stati soccorsi e trasportati in condizioni “mediamente critiche” al nosocomio monzese.