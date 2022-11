Agganciata e investita dal camion dei rifiuti, donna di 74 anni muore a Mezzago

Una donna ha perso la vita a Mezzago dopo essere stata investita da un camion dei rifiuti. Il dramma si è consumato nella mattinata di giovedì 10 novembre, poco dopo le 10 del mattino. La signora Vincenzina Maggioni, 74 anni (secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza) e residente in paese, è stata investita mentre transitava a piedi in via Fratelli Brasca, la strada di fronte al municipio.

Agganciata e investita dal camion dei rifiuti, inutili i soccorsi

Sul posto sono giunti in codice rosso il personale sanitario del 118, con un’ambulanza e un’automedica. Con loro anche i Carabinieri, gli agenti del Comando di Polizia Locale Brianza Est e i Vigili del Fuoco. I soccorritori sono intervenuti con tutte le procedure del caso ma purtroppo per la donna non c’era già più nulla da fare.

Incidente Mezzago 10 novembre 2022

Agganciata e investita dal camion dei rifiuti, anche sindaco e vice sul posto

Le dinamiche dell’incidente sono ora al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni la donna, nell’intento di attraversare la strada, sarebbe stata agganciata e poi investita dal camion mentre questi si stava muovendo per procedere con la raccolta rifiuti, senza che che l’operatore alla guida se ne accorgesse. Oltre ai parenti, in via Brasca erano presenti anche il sindaco Massimiliano Rivabeni e il vice sindaco Lorenzo Macchiavelli.