Croce Bianca Giussano: come funziona una chiamata al 112

A metà maggio la Croce Bianca di Giussano aveva organizzato in piazza una grande simulazione-dimostrazione di un soccorso in caso di incidente. Un’auto ribaltata e l’intervento dei vigili del fuoco, i volontari in tuta arancione a loro volta impegnati in attività operative e di soccorso. Nei giorni scorsi, l’associazione ha mandato online a seconda fase di quel progetto: il video del percorso di una richiesta d’aiuto dalla risposta del centralino alla chiamata fino all’arrivo dei soccorsi sul luogo dell’emergenza.

Croce Bianca Giussano: il progetto “Conosciamo il 112”

È la rubrica “Conosciamo il 112” pensata per far conoscere il numero unico dell’emergenza (Nue), attivo da dieci anni ma non ancora prioritario nell’informazione e nella testa delle persone.

Croce Bianca Giussano, il perché del video

Nel video c’è “l’opportunità di vedere cosa c’è dietro ad un intervento di emergenza, dalla prima chiamata all’attivazione dei mezzi fino alle fasi di soccorso sulla scena”, fa sapere la Croce bianca. Con l’invito a scaricare l’app “112 Where Are U”: “Per un soccorso più tempestivo così, in caso di bisogno, potrai essere localizzato con precisione dalla centrale operativa. Inoltre se ti trovi in una situazione di pericolo potrai effettuare una chiamata muta o chattare con l’operatore del 112 così da non farti sentire da chi ti minaccia”.

Croce Bianca Giussano: il video