Giubileo 2025: a Monza il “pellegrinaggio interiore” alla Madonna delle Grazie

Domenica 29 dicembre, durante la celebrazione delle 16.30, a Monza si è ufficialmente aperto l’anno santo al Santuario della Madonna delle Grazie. La chiesa francescana insieme al santuario di San Pietro da Verona a Seveso, saranno chiese giubilari insieme alle basiliche (come il duomo) per tutto il 2025. A presiedere la funzione eucaristica è stato il vicario episcopale di zona, monsignor Michele Elli, che ha ricordato il senso profondo dell’anno di grazia del giubileo

Giubileo 2025: cammino di conversione, il pellegrino si specchia in se stesso

I frati hanno allestito l’esterno e l’interno della chiesa per permettere ai fedeli di sperimentare un piccolo pellegrinaggio interiore. Ad accogliere i visitatori sono le sagome dei pellegrini e poi l’invito affisso sul portone di ingresso, che ricorda le parole di san Francesco. Il cammino di conversione prosegue all’interno, immersi nel presepe che non è solo la rappresentazione scenografica della natività, ma una preghiera intima e profonda. Il pellegrino è invitato a specchiarsi in se stesso, a portare fatiche e pesi davanti alla grotta per poi uscire rigenerato nello spirito.

Il presepe, dove è possibile immergersi per pregare circondato dalle statue a grandezza naturale, rimarrà allestito fino a febbraio 2025.