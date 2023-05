Giro d’Italia plogging, tappa a Monza: sessanta volontari a fare pulizie tra i Boschetti e il centro

Una sessantina di volontari si sono dati appuntamento domenica 14 maggio, in mattinata, ai Boschetti reali di Monza per la tappa monzese del Giro d’Italia plogging. Sei i percorsi predisposti di cui uno nel parco di Monza, e gli altri nelle vie del centro storico e nelle strade intorno al corso del fiume Lambro.

Plogging a Monza: edizione dedicata a Mattei Barattieri

Un’edizione, quella di quest’anno, organizzata in memoria di Matteo Barattieri, scomparso la scorsa estate in un incidente negli Stati Uniti. L’iniziativa è organizzata con il sostegno del Comune di Monza e in collaborazione con il gruppo Corro col guanto e l’associazione sportiva Silvia Tremolada. A sostegno del progetto anche l’Avis di Monza, il Comitato Maria Letizia Verga e il Parco regionale Valle del Lambro. Il ricavato dell’iniziativa andrà a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi.

Plogging a Monza: “Numero sempre crescente di volontari”

«Siamo molto soddisfatti della buona riuscita di questa giornata – ha commentato Roberto Manzato, del gruppo Corro col guanto, tra i volontari al lavoro nella mattinata di domenica – e soprattutto del numero sempre screscente di cittadini che ci seguono nelle diverse tappe di questa iniziativa».

La mattinata di lavoro dei volontari si è conclusa verso mezzogiorno. «Non ci siamo nemmeno bagnati troppo, il tempo è stato clemente», ha aggiunto Manzato.