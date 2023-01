Giorno della Memoria: una rosa bianca alla pietra in Provincia per tutti i deportati brianzoli

Dal 27 gennaio iniziativa anche con la Provincia di Monza e Brianza per il Giorno della Memoria, motore peraltro del progetto territoriale per le pietre di inciampo.

Giorno della Memoria in Provincia: il programma

Ad aprire la giornata del 27 gennaio sarà proprio la sede della Provincia di Monza e della Brianza che, alle 9.45 in via Grigna, ha previsto un momento di commemorazione, con la posa di una rosa bianca di fronte alla pietra d’inciampo posata lo scorso anno presso le bandiere in via Grigna, dedicata a tutti i deportati della Brianza e simbolo dell’impegno a custodire la memoria nella quotidianità e non dimenticare.

Giorno della Memoria: le nuove pietre d’inciampo

In attesa di ricevere le pietre d’inciampo 2023 realizzate dall’artista tedesco Gunter Demnig (ideatore del progetto europeo delle Stolpersteine e unico produttore autorizzato), quest’anno saranno sei i Comuni sul territorio che, in occasione del Giorno della Memoria, poseranno le pietre dedicate ai loro cittadini deportati: Bernareggio, Bovisio Masciago, Carate Brianza, Nova Milanese, Vedano al Lambro e Villasanta.

“È di fondamentale importanza sensibilizzare le future generazioni sui temi della memoria e del ricordo, per tramandare le storie di chi ha vissuto sulla propria pelle la tragedia della deportazione e delle persecuzioni razziali”.