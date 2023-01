Giorno della Memoria: a Monza maratona di lettura di “La Tregua” di Primo Levi

Prendono il via da dal 25 gennaio a Monza gli appuntamenti promossi dall’associazione culturale San Fruttuoso in occasione del Giorno della memoria.

Giorno della Memoria: l’associazione San Fruttuoso apre il calendario di eventi con un violoncellista della Scala

Si inizia martedì 25 gennaio, alle 21, con un concerto di Gabriele Garofano, violoncellista dell’Orchestra del teatro alla Scala di Milano, che proporrà musiche di Bach con la suite per violoncello. Si continua giovedì 26 gennaio, sempre alle 21, con la proiezione del film, “Il labirinto del silenzio”

Giorno della Memoria: la maratona di lettura

Il clou delle celebrazioni sarà proprio il 27 gennaio, Giorno della memoria. A partire dalle 13 inizierà una maratona di lettura del libro “La tregua” di Primo Levi. Cittadini volontari a turno si alterneranno nella lettura integrale del romanzo. Chiunque può partecipare all’evento che si svolgerà nei locali dell’associazione, in via San Fruttuoso.

«Tutti sono invitati a leggere e ad ascoltare i brani del libro – spiega Massimo Arosio, presidente dell’associazione – Abbiamo scelto questo libro in particolare come condanna e denuncia di tutte le guerre, un messaggio doveroso soprattutto in questi mesi così difficili nei quali la guerra è tornata ad imperversare in Europa».

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. È però obbligatoria la sottoscrizione della tessera annuale per poter partecipare agli appuntamenti in calendario, al costo di 10 euro.

Giorno della Memoria: al parco Ronchi il banchetto di libri a tema

Inoltre tornerà la tradizionale esposizione di libri a tema. Il banchetto, a cui si potrà accedere liberamente e gratuitamente, sarà allestito all’ingresso del parco Ronchi, davanti alla scuola primaria Alfieri, in via San Fruttuoso. Ai cancelli del parco saranno poi affissi i volti, le foto, le storie della Shoa. I pannelli del progetto “Affinché la memoria non si perda” resteranno esposti per tutta la settimana, fin dal mattino. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito asanfruttuoso.it.