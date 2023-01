Giorno della Memoria: rinviata al 2024 la pietra d’inciampo ad Albiate

La pietra d’inciampo da posare con un cerimonia prevista in occasione della Giornata della Memoria di quest’anno ad Albiate, è rinviata al 2024.

Giorno della Memoria: pietra d’inciampo dedicata ad Amedeo Frattini

«Nell’ultima riunione del Comitato Pietre d’Inciampo si è fatto presente che, purtroppo, sia per le numerose adesioni al progetto che ci sono state in questi ultimi anni, sia per altri fattori personali, l’artista che ha ideato questa iniziativa non riesce a soddisfare tutte le richieste, quindi quest’anno non avremo la disponibilità della suddetta pietra che doveva essere dedicata ad Amedeo Frattini – dichiara il sindaco Giulio Redaelli – il Comitato garantirebbe solo il cartello con una breve sinossi di Frattini, ma ritengo che posizionare il cartello senza la presenza della pietra sarebbe qualcosa di incompleto che sminuirebbe la manifestazione. Ci è stato riferito che il prossimo anno vedremo esaudita la nostra richiesta, quindi la posa è solo rinviata al 2024».

Giorno della Memoria: chi era Amedeo Frattini

Frattini, nato nel 1901, residente ad Albiate, venne arrestato in casa nella retata del 28 marzo 1944. Morì il 24 aprile 1945 insieme ad altri internati, giustiziati nella camera a gas di Mauthausen e bruciati negli annessi forni crematori.