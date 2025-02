Giorno del ricordo: a Monza omaggio alla lapide e Requiem a San Pietro Martire

Un concerto arricchirà quest’anno le celebrazioni del Giorno del ricordo a Monza e inviterà a commemorare le vittime delle foibe, a ripensare al drammatico esodo delle popolazioni dalmate, istriane e fiumane che dopo il 1945 hanno dovuto lasciare le loro terre a causa delle violenze del regime di Tito e a riflettere sui conflitti in corso.

Giorno del ricordo: la cerimonia ufficiale lunedì 10 febbraio alle 11

Alla cerimonia ufficiale, in programma lunedì 10 febbraio alle 11 in largo Martiri delle foibe, interverranno il sindaco Paolo Pilotto e i rappresentanti delle istituzioni: la giornata, organizzata in collaborazione con il comitato brianzolo dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, proseguirà alle 18 con la messa in Duomo.

Giorno del ricordo: domenica 16 febbraio concerto in San Pietro Martire

Domenica 16 febbraio, alle 16 nella chiesa di San Pietro Martire, l’Orchestra Filarmonica Europea di Gallarate, diretta da Marcello Pennuto, e il Coro Città di Desio, diretto dal maestro Enrico Balestrieri, eseguiranno il Requiem in re minore di Mozart: l’ingresso è libero ma sarà chiesta un’offerta libera che l’orchestra devolverà all’associazione Save the Children.

«In un mondo in cui le guerre continuano a costringere i popoli alla sofferenza e all’abbandono delle proprie terre – afferma il sindaco Paolo Pilotto – è più che mai attuale ricordare le vittime delle foibe e gli esodati. Conoscere e ricordare la storia, in tutti i suoi più dolorosi capitoli, è un passo fondamentale per contrastare il ripetersi di tragedie e di ingiustizie».