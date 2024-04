“Giornata delle sensibilizzazione” al Parco di Monza con sessanta volontari e la Polizia locale: decalogo per il rispetto del regolamento

“Giornata della sensibilizzazione” con la collaborazione delle Guardie Ecologiche, Park Angels, ENPA, Guardie Zoofile al parco di Monza, domenica 14 aprile. I volontari hanno effettuato attività di presidio a tutti gli ingressi dei giardini della Villa Reale informando le centinaia di visitatori sul rispetto del regolamento del Parco e dei Giardini della Villa Reale e distribuendo volantini con un decalogo di comportamenti adeguati.

I volontari e la polizia locale al Parco di Monza (foto Polizia locale Monza)

Le regole da rispettare al Parco di Monza con la “Giornata della sensibilizzazione”

Le attività sono state coordinate dal comando Polizia locale: presenti un ufficiale e due pattuglie del Nucleo Presidio Quartieri a bordo di bike di servizio e altrettante pattuglie di pronto intervento automontate con la collaborazione dei volontari dell’ Associazione Nazionale di Polizia di Stato di Monza e di alcuni gruppi di volontari altre associazioni con la partecipazione anche dei militari dell’ Esercito Italiano.

La Polizia locale al Parco di Monza (foto Polizia locale Monza)

Per questa la giornata presenti una sessantina di volontari, in turni di mattina e pomeriggio. “Un’iniziativa molto apprezzata da frequentatori e visitatori che, in linea di massima, hanno rispettato il regolamento del Parco e dei Giardini della Villa Reale. Analoghe attività saranno ripetute ancora prossimamente” spiega il Comando.