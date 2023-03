Gen-essere, il piacere di essere genitori: serate di formazione a Lissone

Al via a Lissone la rassegna “Gen-essere: il piacere di essere genitori”, un ciclo di serate di formazione per genitori, insegnanti ed educatori, che si svolgerà dal 13 aprile nell’auditorium di Palazzo Terragni. La rassegna è organizzata dal Comune con il supporto di Spazio Giovani Impresa Sociale, nell’ambito delle attività di prevenzione e supporto alla genitorialità.

“Educare le nuove generazioni, sia che si tratti di un genitore, di un educatore o di un insegnante, è un ‘mestiere’ bellissimo, ma al tempo stesso difficile, anche considerando il delicato momento storico che stiamo vivendo. Questi incontri – dichiara il vicesindaco e assessore alle Politiche giovanili Giovanni Camarda – vogliono offrire a tutti coloro che parteciperanno le conoscenze necessarie per affrontare le sfide dell’educazione dei bambini e dei giovani grazie all’intervento di esperti del settore. Educare i nostri giovani, intercettarne le esigenze e anche i disagi, è un dovere di tutta la comunità e pertanto come amministrazione riteniamo fondamentale offrire agli adulti gli strumenti necessari per affrontare questa grande sfida”.

La rassegna si aprirà come detto giovedì 13 aprile con l’incontro “Le immagini parlano ai bambini e alle bambine: gli albi illustrati compagni nel diventare grandi”, a cura di Rossana Gatti, bibliotecaria della Biblioteca dei Ragazzi di Monza “Al segno della Luna”. Il secondo incontro, in programma giovedì 20 aprile dal titolo “Prospettiva genitori. Sfide quotidiane versus progetti educativi a lungo termine”, sarà a cura di Lucia Todaro, psicopedagogista e consulente di formazione. La rassegna proseguirà mercoledì 10 maggio con l’incontro “Post Covid. Saper cogliere segnali deboli per diventare genitori più attenti”, con Silvia Arborini e Claudia Braghin, psicologhe e psicoterapeute a indirizzo sistemico familiare. Ultimo appuntamento il 3 ottobre con “Ragazzo mio. Emozioni al maschile”, con Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva. Tutti gli incontri sono gratuiti e si terranno alle 21 a Palazzo Terragni.