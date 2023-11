Gelsia Ambiente protagonista alla fiera Ecomondo con il sacco blu e “RicicliAMO IL VETRO”

Gelsia Ambiente protagonista alla fiera riminese Ecomondo dedicata alla transizione ecologica: la società del Gruppo AEB che gestisce la raccolta rifiuti e i servizi di igiene ambientale in 27 Comuni della Brianza, ha visto valorizzati i propri risultati durante la presentazione del Rapporto 2023 di Fondazione Operate, in particolare l’innovazione del “sacco blu” dotato di microchip: “che ha consentito di portare la percentuale di raccolta differenziata oltre l’82% – puntualizza la società, ricordando che – In pochi anni si è avuto un balzo di oltre 16 punti percentuali, tenendo conto che la quota media di RD nel 2016 era del 65,85%. A dieci anni dalla introduzione la quantità di rifiuti indifferenziati si è infatti ridotta del 55%, la raccolta di carta e cartone è cresciuta del 18%, quella del residuo organico del 23%, quella del materiale multileggero (plastica, acciaio, alluminio) del 26%.”.

Gelsia Ambiente alla Fiera di Rimini, il progetto legato al vetro ha visto 167 adesioni di strutture ricettive

Sempre alla fiera evidenziati inoltre i risultati del progetto “RicicliAMO IL VETRO”, presentato a inizio 2022 da Gelsia Ambiente e finanziato da Ancitel Energia e Ambiente e Consorzio Coreve, che ha portato a intercettare 1.300 tonnellate di vetro nelle strutture ricettive. Il progetto ha visto una campagna di sensibilizzazione mirata, rivolta a tutte le strutture ricettive, bar, pub, ristoranti, mense, di tutti i Comuni serviti dalla società per portare a un aumento della percentuale di raccolta del vetro, al miglioramento della qualità di raccolta degli imballaggi in vetro, alla sensibilizzazione dell’importanza del vetro e del suo corretto riciclo a all’incentivazione agli operatori ad assumere comportamenti virtuosi. Ad oggi sono state 167 le strutture che hanno deciso di aderire al progetto, avviato nella primavera 2022, cui sono stati distribuiti 328 contenitori del vetro da 120 litri e materiale informativo e un gadget e un adesivo (certificato) da esibire per comunicare ai clienti il proprio impegno in termini di riciclo e sostenibilità. Il progetto si concluderà a fine 2023 e, analizzando i trend di raccolta, riuscirà a intercettare 1.325.000 kg di vetro totali.

Gelsia Ambiente, la soddisfazione del direttore generale Pennacchia

“I riconoscimenti raccolti da Gelsia Ambiente a Ecomondo testimoniano la bontà del lavoro impostato

in questi anni – spiega il direttore generale della società Renato Pennacchia -. Innovazioni come

il “sacco blu” hanno reso la nostra realtà un punto di riferimento a livello nazionale, un modello di

“buone prassi” indispensabili per la transizione ecologica. Ora il nostro obiettivo è proseguire in

questo percorso, mettendo in campo progetti che sappiano rispondere alle crescenti esigenze delle

Amministrazioni locali e servizi sempre più di qualità per i nostri cittadini”.