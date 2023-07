Furti in hotel e supermercati e fuga con auto rubate poi date alle fiamme: tre arresti

E’ spuntata anche una pistola Taurus modello 38 Special persa durante la fuga della banda dopo un tentativo di rapina ai danni di un hotel di Lissone il 19 gennaio dello scorso anno durante le indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Milano che lunedì 24 luglio hanno arrestato tre persone, tra cui un minorenne, “gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di rapina, ricettazione, furto aggravato, detenzione illegale di armi e incendio“.

Furti in hotel, colpi anche in provincia di Monza e Brianza: la cassaforte trascinata

I tre sarebbero stati “specializzati” proprio in colpi in strutture alberghiere (ma anche in supermercati, esercizi commerciali e a privati cittadini) ed è proprio da una rapina a mano armata consumata l’8 gennaio 2022 in un hotel di Pero che i militari hanno stretto attorno al terzetto il cerchio: in un filmato diffuso dall’Arma si vedono due dei malviventi che escono dalla struttura trascinando una cassaforte (due quelle sottratte, oltre a denaro contante contenuto nella cassa dell’hotel e si altri soldi sottratti a due clienti che stavano effettuando il check-in, bottino 2.900 euro).

I tre erano quindi fuggiti a bordo di un’auto rubata, poi data alle fiamme, una modalità che avrebbero sempre utilizzato dopo ogni colpo: in tutto sono stati ricostruiti 5 episodi di ricettazione di auto, tutte successivamente incendiate, un furto aggravato di auto e 14 rapine, consumate e tentate nel territorio delle provincie di Milano, Monza, Como, Lecco, Varese tutte aggravate dall’uso delle armi, messe in atto tra gennaio e marzo del 2022, che hanno fruttato ai malviventi oltre 50 mila euro.

Gli arrestati maggiorenni sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Milano “San Vittore” mentre il minore è stato accompagnato presso una comunità.