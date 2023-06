Monza, inseguito dai proprietari dopo il furto del monopattino si infila nei box di un condominio

Avrebbe tentato di rubare il monopattino a due fratelli che l’hanno inseguito e trattenuto finché non è stato arrestato dalla Polizia di Stato. I fatti sono avvenuti nella sera di domenica 25 giugno nel capoluogo brianzolo. Attorno alle 19.30 sono infatti giunte alla Sala Operativa della Questura numerose segnalazioni da via Magenta dove c’erano tre giovani usciti di corsa dalla rampa di un box di un condominio urlando e rincorrendosi.

La pattuglia della Volante ha trovato sul posto due ragazzi di origine sudamericana che trattenevano un altro straniero, quest’ultimo con la maglietta strappata e un monopattino. I due sudamericani hanno raccontato agli agenti di essere stati vittima di un tentativo di furto del mezzo a due ruote mentre poco prima si trovavano in piazza Indipendenza e di essersi messi alle calcagna del fuggitivo che si sarebbe nascosto nei box di via Magenta.

Monza, raggiunto dai due fratelli me è seguita una colluttazione

Quando l’hanno raggiunto, nel tentativo di allontanarsi, il presunto ladro si sarebbe ribellato colpendo il proprietario del monopattino al petto e al volto. Ne nasceva una colluttazione fino all’arrivo dei poliziotti che hanno portato il soggetto fermato in Questura per l’identificazione in quanto privo di documenti. Avrebbe detto di essere di nazionalità marocchina ma dopo essere stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici è risultato, in realtà, essere un 24enne di origine palestinese, già arrestato nel 2017 per possesso di documenti d’identificazione falsi e destinatario di un Ordine del Questore di Udine a lasciare il territorio nazionale non ottemperato.

Monza: da ladro a rapinatore, arrestato dalla Polizia

Sussistendo la flagranza del reato è stato arrestato per rapina e false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla identità. Nel giudizio direttissimo l’arresto è stato convalidato e il 24enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Monza in attesa della prossima udienza.