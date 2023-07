Lissone: viola ripetutamente l’affidamento in prova e finisce al Beccaria

Era stato affidato ai servizi sociali in prova dopo una condanna rimediata ancora da minorenne per rapina.

Lissone: viola ripetutamente l’affidamento in prova, accolta la richiesta dei carabinieri

Ma dopo ripetute violazioni della misura alternativa, con relative segnalazioni all’Autorità giudiziaria, il tribunale ha accolto la richiesta dei carabinieri di Lissone disponendo la carcerazione, subito eseguita con l’accompagnamento alla casa di prima accoglienza per minori “Beccaria” di Milano in virtù dell’età.

Lissone: viola ripetutamente l’affidamento in prova, nel 2019 condannato per rapina

Protagonista un 23enne di origini tunisine, residente in città, che nel 2019 era stato condannato per rapina in concorso ai danni di un cittadino bulgaro.