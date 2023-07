Film? No, pura realtà. Una rapina a mano armata si è consumata a ridosso del weekend ai danni della farmacia “San Damiano” di viale della Vittoria a Brugherio.

Rapina a mano armata in farmacia a Brugherio: il ladro ha arraffato il denaro e cercato di chiudere i dipendenti in uno sgabuzzino

Un uomo che indossava un casco e che cercava di nascondere ulteriormente il viso con una sciarpa, armato di pistola, venerdì ha fatto irruzione verso le 16.30 nei locali della farmacia. Tutto il personale presente si è subito reso conto di quanto stava accadendo e non si è assolutamente opposto. Il rapinatore, senza attendere un solo attimo, ha fatto allontanare tutti dal bancone, si è subito diretto verso la zona delle due casse. Le ha aperte una dietro l’altra e ha arraffato tutto il denaro che vi era contenuto. Probabilmente non soddisfatto di quanto aveva “racimolato”, minacciando sempre con la pistola in mano, ha chiesto altro denaro e, contemporaneamente, sospingeva tutto il personale presente verso uno sgabuzzino dove, forse, era sua intenzione rinchiudere tutti. Intenzione però dalla quale ha poi desistito. Quindi si è diretto correndo verso l’uscita e da qui si è dileguato facendo perdere le proprie tracce.

Rapina a mano armata in farmacia a Brugherio: l’allarme del personale, carabinieri sul posto

Tutto il personale presente, riavutosi dallo spavento e dalla tensione, ha dato immediatamente l’allarme. Subito dopo è arrivata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Brugherio che ha raccolto il racconto e la descrizione del delinquente. Sono state diramate tutte le informazioni utili per la ricerca del soggetto ma ancora oggi non si hanno novità.

Il valore del bottino asportato non è stato ancora quantificato.