Furgone di giardinieri in fiamme sulla Valassina a Giussano: corsia chiusa e code fino a Carate

Un furgone alimentato a gasolio di una ditta giardinaggio, verosimilmente per un problema elettrico, ha preso fuoco in tarda mattinata, venerdì 25 agosto, sulla Statale 36 Valassina, in direzione nord, tra Giussano e Briosco.

Il mezzo è andato completamente distrutto così come un trattorino tagliaerba presente sul cassone, anche lui avvolto dalle fiamme alte. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto i vigili del fuoco di Seregno con una autopompa, accolti da una intensa colonna di fumo, e una pattuglia della Polizia stradale di Monza.

Incendio in Valassina, furgone andato distrutto

Per consentire l’intervento dei soccorsi la corsia interessata è stata chiusa alla circolazione con inevitabili code, nonostante il traffico sia ancora scarso, fino a Carate Brianza. Sul posto anche Anas per gestire la viabilità.