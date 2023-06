Funerali a Concorezzo: “Tutti avremmo bisogno di un Manuel nella nostra vita”

In centinaia per dare l’ultimo saluto a Manuel. Si sono tenuti nella mattina di sabato 24 giugno i funerali di Manuel Pistoia, il 26enne di Concorezzo scomparso lo scorso lunedì a causa di un incidente stradale. Tantissimi gli amici e i cittadini che hanno voluto stringersi nel lutto dei famigliari e che hanno riempito nella sua totalità la la chiesa parrocchiale di Concorezzo, mentre il segreto è stato riempito da pallomncini, striscioni e foto con i ricordi di Manuel.

Concorezzo, funerali di Manuel: le parole del parroco

«Le parole servono per riempire il vuoto. Nessuno di noi avrebbe voluto vivere questo momento. Siamo sotto un grandissima croce che pesa sulle nostre spalle. Ci sono infinite domande. Come quando, perché? Le risposte non sono mai sufficienti. Le parole del Vangelo ci servono per riflettere, come chiesto dalla famiglia e per non morire. Per non affidare la nostra vita, i nostri affetti e le amicizie a quella disperazione che è suscitata dalla sofferenza – le parole di don Luca Civardi durante l’omelia -. Dio sa che dentro al nostro cuore abbiamo il desiderio di vita. Chi ha conosciuto Manuel sa bene quanto questo desiderio fosse il motore della sua. In questo momento in cui la morte si impadronisce di Manuel noi vorremmo imparare a non spegnere la sete di vita e non pensare che possa essere spenta da una scivolata sulla moto. Questa sete di vita spingerà chi ha amato Manuel e chi si sente impoverito».

I funerali di Manuel Pistoria a Concorezzo

Un amico: “Tutti avremmo bisogno di un Manuel nella nostra vita”

Il parroco ha inoltre letto le parole di Thomas, un amico di Manuel: «Andavamo di pari passo in tutto amico mio. Stesse passioni, giornate e modo di fare. Non voglio dire ti voglio ricordare perché gli ultimi momenti passati insieme hanno fatto sì che un po’ rimanessi dentro di me. Nei miei occhi, nel mio cuore. Tragico è stato vederti lì ma so per certo che poco prima sotto il casco avevi il sorriso. Prima delle 15 avevo accanto il nostro solito Manuel, imperfetto e perfetto. Puro. Il ragazzo che non voleva deludere nessuno, che voleva sempre farcela. Tutti avremmo bisogno di un Manuel nella nostra vita. Facciamo sì che questa comparsa non sia inutile. Aprite i vostri cuori e abbiate il coraggio di perdonare, di chiarire. Perché la vita è troppo incerta per aspettare ed essere rancorosi. Per dire io non faccio il primo passo. Facciamolo per Manuel. Perché Manuel vive. Perché Manuel siamo noi».

I funerali di Manuel Pistoria a Concorezzo

L’ultimo saluto al 26enne è proseguito sul sagrato della chiesa dove sono stati liberati in aria decine di palloncini bianchi accompagnati dalla canzone “Supereroi” di Mr. Rain.