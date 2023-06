Concorezzo piange il giovane Manuel Pistoia vittima di un incidente stradale

Concorezzo piange il giovane Manuel Pistoia vittima di un tragico incidente in moto. Il 26enne lunedì 19 giugno stava percorrendo la sp72 nel lecchese in direzione di Mandello in sella al suo scooter all’altezza di Abbadia Larianaquando si è scontrato con un’auto condotta da un 74enne che stava svoltando verso Borbino, all’altezza della trattoria del Viandante. È caduto sull’asfalto, mentre lo scooter ha proseguito la sua corsa per poi finire a terra un centinaio di metri più avanti rispetto al luogo dell’impatto. Le condizioni di Pistoia erano apparse subito gravi, e nonostante i soccorsi immediati cercando di rianimarlo con il defibrillatore posizionato nella vicina piazza Carlo Guzzi, non c’è stato nulla da fare. Sul posto la polizia stradale di Lecco per i rilievi del caso: ci sarà da valutare la velocità dello scooter, in un centro abitato dove non dovrebbe superare i 50 chilometri all’ora, e le eventuali responsabilità dell’automobilista che stava svoltando.

Concorezzo piange il giovane e il pensiero della mamma

Intanto la mamma del giovane scomparso ha scritto sulla sua pagina Facebook: “amore mio sei un figlio splendido, sono orgogliosa di te, ho bisogno che mi aiuti ad avere la forza di andare avanti senza di te.. questa volta l hai combinata grossa.. te ne sei andato così di punto in bianco e non ti posso sgridare..difficile manuel… sarà la mia vita senza di te… ti prego aiutaci da lassù perché stavolta è veramente dura.. ti amo tanto … la tua mamma”.