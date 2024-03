Fugge senza documenti e su un’auto rubata: era stato già arrestato per furti in casa, va ai domiciliari

Era fermo in auto in via Sauro a Brugherio e quando i carabinieri si sono avvicinati per un controllo è partito a forte velocità dirigendosi verso il centro. È finita con con l’arresto in flagranza di un uomo di 66 anni, residente in Brianza, per esistenza a pubblico ufficiale e anche per il reato di ricettazione.

Fugge senza documenti e su un’auto rubata: inseguimento a Brugherio

Il fuggitivo è stato fermato al termine di un inseguimento durante il quale ha anche urtato diverse autovetture in sosta e in movimento, danneggiandole, prima di finire contro il muretto di recinzione di un’abitazione.

Una volta fermato, l’uomo è risultato senza documenti di identità e durante gli accertamenti è emersa una misura cautelare di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria perché arrestato a febbraio 2023 per due furti in abitazione a Rodano e Segrate.

Fugge senza documenti e su un’auto rubata: targhe false e arnesi da scasso a bordo

La perquisizione ha consentito di accertare che le targhe dell’auto utilizzata per la fuga erano false e che era stata rubata nel mese di gennaio scorso a Seregno. All’interno dell’abitacolo,sono stati trovati numerosi arnesi da scasso, sequestrati insieme alle targhe. L’auto è stata restituita al proprietario.

Per il 66enne sono scattati i domiciliari.