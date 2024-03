Viola il divieto di avvicinamento alla ex, lei chiama i carabineri: arrestato

Non si sarebbe potuto avvicinare alla casa della ex compagna. Invece, non solo ha violato la misura dei 200 metri ma si è messo a suonare insistentemente al citofono: a quel punto la donna, spaventata per sé e per i figli, ha chiamato i carabinieri.

Viola il divieto di avvicinamento alla ex, lei chiama i carabineri: è successo a Cesano Maderno, nei guai un 46enne

È successo nei giorni scorsi a Cesano Maderno, i militari hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne del luogo, per la violazione di un ordine di protezione e contestuale divieto di avvicinamento emesso dal Tribunale Civile di Monza.

Viola il divieto di avvicinamento alla ex, lei chiama i carabineri: il Gip ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Una volta sul posto i carabinieri hanno trovato l’uomo in forte stato di alterazione, verosimilmente ubriaco, al punto che la loro presenza non era bastata a farlo desistere dalle intenzioni. Lo hanno prima bloccato e poi arrestato. Portato in tenenza a Cesano, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del repart in attesa dell’udienza di convalida, al termine della quale il Gip ha applicato a suo carico l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.