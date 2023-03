Fugge nel cuore della notte all’alt dei carabinieri: negli slip ha 5 grammi di cocaina (ed è senza patente)

Non aveva mai conseguito la patente ma, soprattutto, girava in auto con 5 grammi di cocaina negli slip: motivi che hanno indotto un 31enne italiano a cercare di fuggire da un posto di controllo dell’Arma, i militari dell’Aliquota Radiomobile della compagnia Carabinieri di Vimercate, a Caponago, sulla Sp 215 nei pressi del cimitero comunale, all’alba di lunedì 13 marzo. All’alt dei militari l’automobilista ha risposto accelerando: ne è scaturito un inseguimento ad alta velocità con incroci saltati che si è concluso dopo circa 4 chilometri in via Fermi di Burago di Molgora.

Caponago: un 31enne inseguito dall’arma per quattro chilometri

Da una accurata perquisizione personale e veicolare i militari hanno rinvenuto negli slip dell’uomo un involucro di cellophane contenente circa 5 grammi di cocaina. Per il 31enne, abitante in un comune del vimercatese, è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale e gli è stata comminata una sanzione amministrativa di 5.100 euro per la violazione del Codice della Strada. L’auto, non intestata al conducente, è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi e riaffidata in custodia al proprietario intestatario. Durante il rito direttissimo l’arresto è stato convalidato e il giudice ha sottoposto il 31enne alla misura cautelare dell’obbligo di firma tutti i giorni presso la Stazione Carabinieri competente.