Besana, il “Pandino” dei carabinieri batte la Bmw: inseguimento con denuncia

Il “Pandino” che batte la Bmw: succede se a guidare l’utilitaria Fiat sono i carabinieri. Alle 2.10 della notte tra sabato 4 e domenica 5 marzo una pattuglia della Stazione dell’Arma di Besana in Brianza, durante un posto di controllo in via Alcide De Gasperi, ha visto provenire un’auto a forte velocità, appena uscita dalla rotatoria di via J.F Kennedy. I militari hanno subito intimato l’alt all’autovettura, una Bmw serie 2, ma il conducente, invece di fermarsi, avrebbe invaso la corsia opposta, accelerato e tentato la fuga.

Besana, il Pandino batte la Bmw: l’inseguimento nella notte

I carabinieri si sono lanciati all’inseguimento con l’autovettura di servizio, una Fiat Panda, con lampeggianti e sirena e dopo diversi chilometri di curve e salite e discese delle strade dell’alta Brianza, sempre incollati alla Bmw il cui conducente, vistosi braccato, forse confidando di prendere il largo grazie alla vettura più potente, ha dovuto desistere, a Triuggio.

Besana, il Pandino batte la Bmw: al volante un 34enne sotto gli effetti dell’alcol

L’uomo, un 34enne brianzolo, sarebbe stato sotto gli effetti dell’alcol. Sottoposto al test dell’etilometro sarebbe risultato positivo con un tasso alcolemico di quasi 2,5 g/L (contro il limite di 0,5 grammi per litro) ed è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida e fermo amministrativo del veicolo. Inoltre, in relazione alla pericolosa fuga, i carabinieri lo hanno anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.