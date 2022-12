Frontale per invasione di corsia, tre persone in ospedale

Tre persone in ospedale, una in condizioni serie per una invasione di corsia. È successo nella notte di Natale a Carate Brianza in via Giotto. Una Mini con il proprietario di 48 anni alla guida ha causato un frontale con una Toyota in marcia in senso contrario e con una bordo marito e moglie e caratesi.

Frontale per invasione di corsia, coinvolta coppia di Carate Brianza

Scattato l’allarme ai soccorsi, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Carate e due ambulanze. I coniugi di 59 e 54 anni sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Desio, il conducente della Mini, residente a Mariano Comense, è stato portato in codice giallo al San Gerardo di Monza.

Frontale per invasione di corsia, accertamenti dei carabinieri

Accertamenti in corso dei carabinieri per verificare lo stato psico-fisico dei conducenti.