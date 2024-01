Fabrizio Sala è il nuovo portavoce di Forza Italia in Lombardia: il deputato brianzolo ha ricevuto l’incarico dal segretario nazionale Antonio Tajani e dal coordinatore regionale Alessandro Sorte.

«Rappresenterò al mio meglio un partito vitale – afferma Sala – fatto di centinaia di amministratori, che può vantare risultati e che ogni giorno dà un contributo concreto per migliorare la nostra terra. Ora si apre un percorso innovativo, che si concretizzerà nei prossimi mesi, sempre più dedicato all’ascolto dei cittadini e delle loro necessità».

Forza Italia: Fabrizio Sala portavoce in Lombardia, la carriera politica

Sala è uno dei volti storici della formazione azzurra in Lombardia: designato giovanissimo sindaco di Misinto, dal 2009 al 2013 è stato prima assessore all’Ambiente e poi vicepresidente della Provincia che ha lasciato quando è stato eletto in Regione. Campione di preferenze nella corsa al Pirellone sia nel 2013 che nel 2018, è stato inizialmente sottosegretario della giunta Maroni e successivamente assessore e vicepresidente. Nel 2018 è stato confermato in giunta da Attilio Fontana che gli ha assegnato le deleghe all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione. Nel settembre 2022 è stato eletto alla Camera.

Forza Italia: domenica 28 gennaio il congresso provinciale a Monza

La sua nomina a portavoce regionale arriva alla vigilia dei congressi in cui il partito rinnoverà le cariche, tra cui quello provinciale che si terrà domenica 28 gennaio, dalle 14, nel salone del ristorante Saint Georges Premier. Tra poco più di una settimana, oltre al coordinatore brianzolo, saranno eletti i tredici delegati che parteciperanno al congresso nazionale. Le votazioni inizieranno alle 15 e proseguiranno fino alle 20.