Forti e Liberi, il Comune di Monza fa il punto sui lavori e conferma l’impegno

Per una struttura coperta all’esterno, l’ultima parola spetta alla Soprintendenza che può esprimersi dopo aver valutato un progetto. Per il resto in viale Cesare Battisti continuano i lavori programmati per la riqualificazione e l’adeguamento della palestra e del palazzetto di basket di proprietà comunale e gestiti da ASD Forti e Liberi 1878 così come previsto dall’accordo firmato poco dopo l’estate 2023, e fermo dal 2018, da Comune e società per la concessione degli impianti sportivi. Lo confermano il municipio e l’assessore alla partita Viviana Guidetti all’indomani di una visita in sede del consigliere regionale Alessandro Corbetta durante la quale “sarebbero emerse alcune perplessità circa la volontà del Comune di custodire adeguatamente e valorizzare il glorioso patrimonio storico e sportivo della società”, spiega il Comune in una nota.

Forti e Liberi, il Comune di Monza fa il punto sui lavori: gli interventi degli ultimi messi, alla società gli infissi da sostituire

La palestra è stata interessata negli ultimi mesi da interventi per una spesa complessiva di 392.668 euro che hanno riguardato, e riguarderanno, il tetto rifatto con la completa rimozione dei materiali in eternit presenti, il risanamento delle parti ammalorate in facciata, la realizzazione di un settore per persone disabili nelle tribune e abbattimento di barriere architettoniche in bagni e spogliatoi, con sistemazione anche del percorso esterno di accesso alla struttura.

Previsti dal progetto di fattibilità tecnico-economica già approvato per 200mila euro gli interventi su impianti elettrici, impianto di illuminazione di emergenza nella palestra e installazione di impianti di rivelazione automatica d’incendio, applicazione di “pittura intumescente” sui gradoni delle tribune del palazzetto per maggiore resistenza al fuoco e installazione di nuove porte interne tagliafuoco.

La società deve sostituire gli infissi, un’operazione che deve essere completata entro luglio 2024. “Considerando che il Comune ha già ottenuto l’autorizzazione dalla Soprintendenza, il concessionario potrebbe partire fin da subito con i lavori”, si legge ancora nella nota.

Forti e Liberi, il Comune di Monza fa il punto sui lavori: il campo da basket esterno e la Soprintendenza

Per quanto riguarda invece la richiesta della Forti e Liberi di coprire il campo da basket esterno, “la Soprintendenza informalmente non si è espressa in maniera contraria, ma per avere il parere scritto occorre sottoporre un progetto che preveda una copertura non adiacente alla cinta di recinzione – come ipotizzato inizialmente dall’Associazione – ma in grado di garantire il distanziamento dagli edifici vicini previsto dalla normativa”, dice il Comune.

Forti e Liberi, il Comune di Monza fa il punto sui lavori: «Felice dell’interessamento di un consigliere regionale, disponibili a un incontro»

«Stiamo lavorando sodo per custodire e valorizzare una realtà sportiva storica di valore assoluto per gli atleti e per la città e che sicuramente, con una gestione adeguata, potrebbe tornare agli splendori del passato – ha commentato Viviana Guidetti – Sono molto felice dell’interessamento di un consigliere regionale per il museo e i suoi reperti: un patrimonio per tutti i cittadini non solo monzesi per cui sono disponibile a un incontro proficuo in cui si possa valutare insieme una strategia di valorizzazione».