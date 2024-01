Il consigliere leghista Corbetta: “La storica società Forti e Liberi di Monza merita più attenzione”

“La società sportiva Forti e Liberi di Monza, un pezzo della nostra storia, credo meriti più attenzione da parte della amministrazione comunale”. A dirlo è il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale Alessandro Corbetta che nei giorni scorsi ha visitato la sede della società: “luogo simbolo della città di Monza, che da generazioni rappresenta il punto di riferimento per giovani e appassionati di sport a Monza. Non solo, la struttura custodisce anche un ampio museo, ricco di trofei e reperti storici risalenti al secolo scorso” dice il consigliere brianzolo.

Forti e Liberi di Monza, il consigliere leghista Corbetta: “Gli spazi della società vanno rinnovati”

“Un pezzo della nostra storia passa proprio da qui – commenta Corbetta – e da brianzolo sono orgoglioso di avere sul mio territorio una realtà di tale caratura. Ho voluto visitare personalmente gli spazi e il museo, per verificare lo stato dell’arte, dopo essere stato informato della presenza di qualche criticità e credo proprio che la Forti e Liberi meriti più attenzione da parte dell’amministrazione comunale”. Spazi che, dice Corbetta: “hanno bisogno velocemente di essere rinnovati e resi più adeguati alle esigenze degli utenti”.

Forti e Liberi Monza, il presidente: “Servirebbe una tensostruttura”

In particolare, il presidente della società Alessandro Riva, chiede “di poter realizzare una tensostruttura che si incastrerebbe perfettamente negli spazi cha già abbiamo a disposizione, come ad esempio di fianco alla pista esterna di atletica, in modo da poter contare su una palestra aggiuntiva”. Questo, spiega: “per evitare che i nostri giovani e promettenti atleti fuggano nei comuni limitrofi dove possono contare su strutture più adeguate. Su questo siamo ancora in attesa di risposta da parte di Comune e Soprintendenza che dovranno verificare tutte le autorizzazioni del caso”.

Forti e Liberi Monza, il consigliere Corbetta: “La giunta Pilotto metta in campo azioni veloci e concrete”

“Non possiamo permettere che Monza – conclude Corbetta – volti la faccia allo sport e si faccia sfuggire dalle mani giovani atleti o futuri campioni. Non solo la Forti e Liberi deve tornare ad essere a pieno titolo una delle società più importanti d’Italia, ma il museo rappresenta un patrimonio da valorizzare e far conoscere a tutti i cittadini non solo monzesi. Per questo chiediamo che la giunta Pilotto metta in campo azioni veloci e concrete per garantire una struttura alla Forti e Libera degna della storia e del prestigio di questa realtà sportiva”.