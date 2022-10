Fiori d’arancio alla Scala: la prima ballerina lentatese Virna Toppi si è sposata

Tutto il mondo della danza in Brianza, Roberto Bolle compreso, per festeggiare il matrimonio di Virna Toppi e Nicola Del Freo. “Vi presento mio marito. L’uomo più bello del mondo…io sono la più felice“: così la prima ballerina del Teatro alla Scala, originaria di Lentate sul Seveso, ha accompagnato la fotografia davanti alla torta nella festa a Villa Subaglio di Merate insieme a Del Freo, come lei primo ballerino a Milano.

Fiori d’arancio alla Scala: Toppi e Del Freo sposi, “il mio cuore sta esplodendo d’amore”

Una storia d’amore nata sulle assi del teatro del Piermarini, simbolo di Milano, e suggellata dalla proposta di matrimonio dello scorso febbraio in montagna. Raggiante e elegante la sposa: “Nei prossimi giorni vi mostrerò tutto e ringrazierò ognuno di voi che avete reso così magica questa giornata, la più bella della mia vita. Il mio cuore sta esplodendo d’amore”.

Fiori d’arancio alla Scala: Roberto Bolle e gli altri ospiti a Merate

Anche Roberto Bolle ha postato una foto sui social, con entrambi dopo la cerimonia e la scritta “Viva gli sposi“. Presenti tanti interpreti della danza per la giornata di festa: Mick Zeni, il ballerino solista Christian Fagetti, Gabriele Corrado, Azzurra Esposito, Maria Celeste Losa, Timofej Andrijashenko con Nicoletta Manni che saranno la prossima coppia ad andare all’altare. Andrijashenko ha chiesto la mano a Manni sul palco dell’Arena di Verona.