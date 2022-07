Fidanzati brianzoli imprigionati, salvati da elisoccorso

Imprigionati in montagna. Brutta avventura per due giovani brianzoli. Lei 25 anni di Varedo, lui 26enne di Seveso, avevano iniziato un’escursione lungo un sentiero tra Forcella del Tacco e Casera Aiarnola, in val Comelico.

Fidanzati brianzoli imprigionati, intervenuto il soccorso alpino

La coppia è rimasta intrappolata in un tratto vicino a un salto di roccia di un canalone ghiaioso. I fidanzati non hanno avuto scelta: non riuscendo più a proseguire in sicurezza, hanno chiamato il soccorso alpino.

Fidanzati brianzoli imprigionati, recuperati con verricelli da 10 metri

Poco dopo le 19 di lunedì un elicottero del soccorso di emergenza ha raggiunto i due giovani e li ha recuperati i con due verricelli da 10 metri. sbarcandoli a Padola dove sono stati affidati al personale del Soccorso alpino della Val Comelico.