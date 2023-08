Ferragosto: info pratiche per chi passa il 15 agosto a Monza (e anche il 14)

Le cose da fare nella settimana di ferragosto in città e in fuori, ma anche informazioni pratiche e utili per chi passa il 15 agosto a Monza.

Ferragosto: i servizi sospesi, i cimiteri, le farmacie aperte

Per quanto riguarda i servizi su cui influisce il giorno festivo, il Comune ricorda che il 15 di agosto il mercato cittadino del martedì non si svolge; i cimiteri cittadini sono aperti fino alle 13, ma non sarà possibile entrare in auto; i servizi di igiene urbana sono sospesi e non sono quindi previsti ritiro rifiuti e pulizia meccanizzata delle strade. Anche la piattaforma ecologica, in viale delle Industrie 50, è chiusa.

È prevista l’apertura delle farmacie Dottor Max in corso Milano 31 e La Nuova Garibaldi in piazza Garibaldi 5/a.

Ferragosto: infopoint, reggia e cinema sotto le stelle

E poi lo sguardo a chi arriva in città. L’Infopoint turistico in piazza Trento Trieste è aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

La Reggia di Monza è aperta per le visite secondo il normale piano tariffario il 14 e 15 agosto dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 17.30.

Per la rassegna “Cinema sotto le stelle” il 15 agosto alle 21 è prevista la proiezione del film “Scordato” di e con Rocco Papaleo con la cantante Giorgia, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Il 14 e 15 agosto sono invece chiusi i Musei civici di via Teodolinda sono chiusi.

Ferragosto: piscina, balli e giochi

La piscina di Triante, in via Pitagora, è aperta dalle 10 alle 20.

Per gli over 65 dalle 20 alle 23 sono in programma balli e giochi al Centro Ambrosini in via Solferino.