Monza e Brianza: che cosa fare nella settimana di ferragosto

Vacanze già finite o non proprio in programma? Tante le proposte per non annoiarsi nei giorni e nelle sere di agosto tra Monza, la Brianza e dintorni. Gli appassionati di cinema hanno a disposizione il ricco cartellone di AriAnteo, il cinema sotto le stelle di Monza che ogni sera nel cortile del liceo artistico “Nanni Valentini” (Villa reale) propone una programmazione en plein air ricca e diversificata. Tanti i titoli di qualità italiani e stranieri, le anteprime, le prime visioni, i film per famiglie e gli eventi speciali.

La rassegna partecipa a Cinema Revolution, l’iniziativa promossa e finanziata dal ministero della cultura che prevede il biglietto allo straordinario prezzo di 3,50 fino al 16 settembre per i film europei e dal 16 al 21 settembre per tutti i film. Occhio, quindi, alla targhetta “€ 3,5” che compare sul cartellone. L’orario di inizio degli spettacoli è indicativo: il film comincia non appena le condizioni di luce sono ottimali per la proiezione.

La proiezione è confermata fino all’orario di inizio del film: se la pioggia cessa, la proiezione ha inizio; se piove in concomitanza con l’orario di inizio della proiezione, questa viene annullata. Qualora piovesse a spettacolo iniziato, il biglietto di ingresso acquistato sarà valido per qualsiasi altra proiezione di AriAnteo o Anteo nella città.

Che cosa fare a Monza: in forma e per gli anziani

Per i meno giovani sempre a Monza prosegue fino al 31 agosto al Centro Ambrosini di via Solferino 32 la rassegna “Estate con noi 2023” con un programma di giochi, musica, spettacolo e ballo. Gli appuntamenti sono il giovedì e la domenica dalle 15 alle 18.30 con un’orchestra che accompagnerà i pomeriggi. Previsto anche un appuntamento speciale la sera di Ferragosto dalle 20 alle 23.

Non manca lo sport. Ogni mercoledì e sabato dalle 19.15 alle 20.15 nel parchetto Nei, in via Enrico da Monza 6 sono previste attività di fitness aerobico, difesa personale, functional training e pugilato. Le attività gratuite, ma occorre stipulare una tessera.

Che cosa fare a Monza e Brianza: le mostre da vedere

Chi desidera visitare una mostra può scegliere alla Villa reale tra “I love Lego – mostra sui mattoncini colorati” in corso al Belvedere e “Banksy. Painting Walls” che si tiene all’Orangerie. Si passa dalle riproduzioni di scenari immaginari realizzate da alcuni dei più grandi collezionisti del mondo con il celebre gioco nato in Danimarca (al Belvedere della Reggia) alle oltre settanta opere originali tra cui tre porzioni di muro originali dell’artista britannico, considerato il maggior esponente della street art internazionale contemporanea (al Serrone). Per qualsiasi informazione sui biglietti e gli orari di ingresso consultare il sito reggiadimonza.it. Nei giardini delle Serre si può ammirare la mostra di sculture “Territori del Sentire” di Alessandra Porfidia, opere di grande suggestione che si collocano armoniosamente nel contesto ambientale con il quale sembrano dialogare, proprio di fronte al Serrone.

Mostre per mostre, a Lissone continua l’allestimento dedicato all’edizione 2023 del Premio di pittura sotto la direzione di Francesca Guerisoli, che è visitabile fino al 24 settembre e occupa tutti i piani del Mac in via Elisa Ancona, a pochi passi dalla stazione ferroviaria (ingresso libero).

Agosto in Brianza: Muggiò, Desio e Vimercate

Parco Tittoni: area live

Musica, ballo e cabaret nel Parco di Villa Casati di Muggiò. Venerdì 18 è in programma uno spettacolo teatrale dal titolo “Ma grandissimo Gatzby”. Il ricco programma si concluderà sabato 19 con la finale del concorso canoro riservato agli under 25.

Iniziative in programma fino al 31 agosto al Parco Tittoni a Desio con un cartellone concerti, dj set, festa della birra dedicata alla scoperta delle migliori birre artigianali. Tutto il programma si trova su sul sito della rassegna.

Anche Vimercate propone il suo cinema all’aperto nella corte di Villa Sottocasa con la direzione artistica di Controluce (il programma estivo della città). Pellicole italiane e straniere, alcune delle quali si potranno vedere al prezzo speciale di 3,50 euro grazie all’iniziativa ministeriale Cinema Revolution.

Prosegue fino a ferragosto il programma di “Suoni mobili”, il festival musicale organizzato da Musicamorfosi e promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi di cui il Cittadino è media partner. Gran finale martedì 15 agosto al Cuccagna jazz di Milano (cioè Cascina Cuccagana, il luogo dove la manifestazione ha preso le mosse due mesi fa) per la Festa di ferragosto con il doppio set del trio sperimentale Sneer, composto da Massimiliano Milesi (sax, elettronica), Francesco Baiguera (basso, elettronica) e Michele Zuccarelli Gennasi (batteria, elettronica).