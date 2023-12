Fa la pipì sulla chiesa di Brugherio e insulta tutti: denunciato, rischia fino a 10mila euro di multa

Rischia una multa fino a 10mila euro il brugherese di 54 anni che, ubriaco fradicio, venerdì 8 è stato sorpreso dagli operatori che garantiscono la sicurezza al Villaggio di Natale a urinare contro il muro della chiesa di San Bartolomeo. L’uomo, che è stato prima identificato e poi allontanato da piazza Roma dagli agenti della Polizia locale, è stato denunciato per atti contrari alla pubblica decenza e per turpiloquio: i reati, che sono stati depenalizzati, possono essere puniti con sanzioni pesanti, che oscillano tra i 5.000 e i 10.000 euro.

Brugherio: denunciati anche due automobilisti positivi all’alcol test

Sempre il giorno dedicato alla Madonna Immacolata i vigili hanno pizzicato due automobilisti che avevano alzato troppo il gomito. Attorno alle 17, all’incrocio tra via della Offelera e viale Lombardia, hanno notato una Bmw che zigzagava: il quarantanovenne alla guida, residente a Treviglio, è risultato avere un tasso alcolemico notevolmente superiore a quello consentito. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza e la sospensione della patente ha rimediato una multa di 42 euro, che si aggiungerà a quella tra i 1.500 e 6.000 euro che si vedrà recapitare, in quanto viaggiava senza il documento di circolazione.

I vigili hanno denunciato e ritirato la patente anche a una ventitreenne di Carugate che poco dopo le 22 è stata sorpresa in via Talamoni con un tasso alcolemico oltre i limiti: per lei l’ammenda, che dovrebbe essere compresa tra gli 800 e i 3.200 euro, lieviterà di un terzo in quanto è neo patentata.