Escursionista precipita sulla Grigna, prognosi sempre riservata

Rimane ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato trasportato in elicottero in codice rosso, l’escursionista precipitato lunedì in un canalone sulla Grigna settentrionale. L’uomo, 29 anni e residente ad Arcore, si trova nel reparto di Neurorianimazione in prognosi riservata.

Escursionista precipita sulla Grigna, i soccorsi in quota

L’allarme era scattato pochi minuti dopo le 14, l’escursionista era sul versante del Rifugio Brioschi con un compagno di scalata. È scivolato per oltre 100 metri riportando traumi al capo, al volto, alla schiena e traumi multipli a braccia e gambe. Sul posto l’elisoccorso, il soccorso alpino e i carabinieri.