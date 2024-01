Escursionista precipita sulla Grigna, gravissimo al San Gerardo di Monza

È stato trasportato d’urgenza in condizioni gravi all’ospedale San Gerardo di Monza un escursionista precipitato in un canalone sulla Grigna settentrionale, verso il Rifugio Brioschi. L’uomo, 29 anni, intorno alle 14 sarebbe scivolato per oltre 100 metri riportando traumi al capo, al volto, alla schiena e traumi multipli a braccia e gambe. Era insieme a un’altra persona che è rimasta illesa.

Escursionista precipita sulla Grigna, i soccorsi in quota

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso, il soccorso alpino e i carabinieri. Il ferito è stato portato in ospedale in codice rosso.