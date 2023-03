Elezioni amministrative: a Seregno Forza Italia con Mariani

A poco meno di 50 giorni dalla tornata elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale, a Seregno, i partiti si stanno affacciando alla città per la raccolta firme per comporre le liste.

Elezioni amministrative a Seregno, Forza Italia: “Pragmatismo e professionalità”

Il direttivo locale di Forza Italia al termine della recente seduta di consiglio ha emesso un comunicato: “Forza Italia Seregno scende in campo a sostegno della candidatura di Giacinto Mariani a sindaco di Seregno alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023, confermando l’alleanza di centrodestra risultata vincente alle recenti elezioni nazionali e regionali. Nell’ottica di allestire una squadra competitiva e attenta alle reali necessità dei cittadini, Forza Italia si apre alle migliori esperienze civiche accogliendo con soddisfazione fra le proprie fila gli amici di “Amare Seregno”, con cui aveva amministrato la città nella giunta Mariani nel quinquennio 2005/2010, e personalità della società civile che con la loro scelta contribuiscono a rafforzare quelle doti di forte pragmatismo e professionalità tipiche del nostro partito e che hanno contraddistinto negli ultimi cinque anni l’azione del nostro gruppo consiliare rappresentato da Ilaria Cerqua e Chiara Novara“.

Elezioni amministrative a Seregno: il comunicato di Forza Italia

E poi: “Forza Italia esprime un giudizio fortemente negativo sull’azione dell’amministrazione Rossi che ha progressivamente diminuito la rilevanza di Seregno nel contesto della provincia di Monza e Brianza restituendoci, dopo cinque anni di miope gestione del potere per il potere, una città senza un’anima, una vocazione e una visione per il futuro. La città si è spenta a livello sociale, imprenditoriale e culturale, con un drammatico aumento della percezione di insicurezza culminata con le scorribande di baby gang nel centro storico e alla stazione ferroviaria. Seregno merita di riconquistare il ruolo di faro propulsivo della Brianza per questo invitiamo tutti i cittadini “liberi e forti” a sostenerci per restituire orgoglio alla nostra città e per un nuovo rinascimento seregnese”.