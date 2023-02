Elezioni a Macherio: la vicesindaco Vitagliani candidata per “Progetto”

Elezioni amministrative di Macherio: Silvia Vitagliani candidata sindaco per “Progetto Macherio Bareggia”. Il nome che circolava con insistenza da mesi è stato ufficializzato sull’organo di informazione locale vicino alla lista di maggioranza uscito in edicola dove, citando l’incontro di sabato 11 febbraio promosso per discutere dei progetti per Macherio insieme ai cittadini, si annuncia che a ereditare il testimone del sindaco uscente Mariarosa Redaelli (che con due mandati amministrativi alle spalle non può ricandidarsi a sindaco) sarà l’attuale vice sindaco di Macherio, Silvia Vitagliani.

Elezioni a Macherio: la candidata della lista di centrosinistra

“A indicare il candidato alla carica di sindaco, sono stati proprio tutti – si legge sul mensile Il Paese – il nome è scontato, di quella scontatezza che equivale al riconoscimento dell’impegno e delle capacità dell’attuale vicesindaco, Silvia Vitagliani”.

Vitagliani sarà dunque la candidata sindaco di “Progetto Macherio Bareggia”, la lista di maggioranza che in primavera proverà a confermare il centrosinistra alla guida del paese.