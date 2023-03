Due sorelline seregnesi in tv su Canale 5 con Piero Chiambretti

Due sorelline seregnesi, Ludovica e Letizia Sala di 10 e 9 anni, sono tra i cento bambini che andranno in onda mercoledì 15 marzo su Canale 5 in prima serata per tre puntate evento della nuova trasmissione ideata e condotta da Piero Chiambretti dal titolo “La tv dei 100 e uno”, ricca di ospiti, esibizioni, interviste, dibattiti e colpi di scena.

Due sorelline seregnesi in tv: chi sono Ludovica e Letizia Sala

Uno show che si annuncia divertente e leggero da guardare in famiglia. Dopo una attenta selezione che si è svolta in diverse città italiane, Ludovica e Letizia sono state scelte dai talent-scout per la loro spigliatezza e la loro spontaneità. Ludovica Sala ha già alle spalle la selezione allo Zecchino d’Oro, al concorso nazionale Baby-voice che si è svolto al teatro Ariston di Sanremo lo scorso settembre e nel corso del tour “music fest” a San Marino a novembre. Le due sorelline, per la prima volta insieme, si sono distinte al teatro San Rocco di Seregno lo scorso dicembre al concerto “Un Natale da favola”, in cui l’una ha accompagnato con la sua voce l’Accademia Filarmonica città di Seregno e l’altra ha collaborato con la presentazione.