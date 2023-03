Doppio intervento a Lentate sul Seveso per l’incendio di un tetto

Doppio intervento per i vigili del fuoco a Lentate sul Seveso. Diverse squadre da Seregno, Lazzate e Carate Brianza sono state chiamate intorno alle 20 di giovedì 16 marzo in via Emilia per l’incendio di un tetto. Concluse le operazioni intorno alle 22, l’emergenza si è ripresentata in piena notte e intorno alle 4 del mattino i soccorsi sono tornati in azione.

Lentate sul Seveso, l’incendio di un tetto: il primo allarme dai vicini di casa

L’incendio ha interessato il tetto di un’abitazione in fase di ristrutturazione e il primo allarme è stato dato dai vicini di casa al proprietario che si trovava in taverna. Intervento localizzato al tetto e danni alla porzione attorno alla canna fumaria.