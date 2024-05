Dopo Hans a Monza, un altro gatto salvato dai vigili del fuoco a Bovisio

Dopo Hans, bloccato a Monza dal Lambro in piena, un altro gatto è stato recuperato dai vigili del fuoco in un fiume. Questa volta dal Seveso, a Bovisio Masciago. Il recupero del felino è avvenuto nel pomeriggio di domenica 26 maggio all’altezza di via Marconi.

Bovisio: un altro gatto salvato dai vigili del fuoco, questa volta lungo il Seveso

L’intervento è stato gestito da una squadra del Comando di Monza e Brianza dopo una chiamata alla centrale operativa: il gatto è rimasto bloccato in una fessura sull’argine del fiume.

La squadra, giunta con una autopompa dalla locale caserma, si è calata nel Seveso attraverso una scala e ha recuperato il felino, messo temporaneamente al sicuro in un apposito contenitore aerato, consegnandolo poi immediatamente alla proprietaria presente sul posto e che con altri curiosi ha assistito al recupero.