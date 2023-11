Don Giuseppe Como di Desio è il nuovo vicario episcopale per l’educazione

Il desiano don Giuseppe Como è stato nominato nuovo vicario episcopale per l’educazione e la celebrazione della fede e per la pastorale scolastica. Lo ha annunciato l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, al termine della celebrazione eucaristica di sabato 4 novembre, durante la quale ha ordinato otto nuovi diaconi permanenti.

Proprio don Como è stato fino a questo momento rettore per la formazione al diaconato permanente. Don Giuseppe, 62 anni, assume l’incarico ricoperto in precedenza da don Mario Antonelli, che lo scorso 1 settembre è stato nominato rettore del Pontificio seminario lombardo.

L’incarico del vicario per l’educazione e la celebrazione della fede comprende diversi uffici e servizi in curia come la catechesi, la pastorale liturgica, la famiglia e tutto l’ambito degli oratori e dei giovani.

Don Giuseppe Como e il suo ministero sacerdotale

Nato a Desio nel 1961, don Giuseppe Como è stato ordinato sacerdote dall’allora cardinale Carlo Maria Martini nel 1990. È laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica e ha conseguito il dottorato in Teologia alla Pontificia Università gregoriana. Dal 1994 insegna al quadriennio teologico al seminario di Venegono Inferiore. Dal 2008 è membro del consiglio per il diaconato e dal 2012 è nell’equipe per la formazione permanente del clero. Don Filippo Dotti, già membro del consiglio per il diaconato sostituirà don Como alla guida della formazione del diaconato permanente.