Diciotto ambulanze, elisoccorso e vigili del fuoco per un maxi incidente sulla A21: due vittime

Due vittime e 64 persone coinvolte (diciotto soccorse in codice giallo, trenta in codice verde trasportate in vari ospedali del Bresciano e di Cremona e 14 non ospedalizzate), è il bilancio di una mattinata di incidenti stradali, lunedì 5 febbraio, lungo la autostrada A21, a causa della fitta nebbia. I sinistri si sono registrati tra i caselli Pontevico e Manerbio, in entrambe le direzioni (Brescia – Cremona) e hanno coinvolto circa 20 veicoli di cui uno è stato interessato da un incendio.

Maxi incidente sulla A21: sei persone liberate dalle lamiere, trenta soccorsi

Sul posto, per un incidente accaduto poco prima delle 9 del mattino (uno successivo è avvenuto alle 10.20) oltre a 18 ambulanze, cinque automediche e l’elisoccorso sono state inviate squadre dei vigili del fuoco di diverse sedi.

Da Cremona, è stata mobilitata una squadra composta da un’autopompa e una gru, mentre da Brescia sono state inviate un’autopompa, un’autobotte e un’autogru. Complessivamente, sono stati dispiegati trentuno vigili del fuoco tra cui cinque funzionari tecnici. Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, sono state disincastrate dalle auto accartocciate sei persone coinvolte negli incidenti.